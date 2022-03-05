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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3093 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Україна заочно заарештувала Газманова та оголосила у міжнародний розшук

Україна заочно заарештувала Газманова та оголосила у міжнародний розшук

Київ • УНН

 • 400852 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Український суд погодився дозволити заарештувати російського співака Олега Газманова за підозрою у зазіханні на територіальну цілісність України. Про це повідомила Генпрокурор України Ірина Венідиктова, пише УНН.

Цитата

"Олеже Михайловичу Газманов, я до вас з новинами. Нічого особистого. У кожного своя робота, як кажуть. Хочу вас офіційно, як український прокурор, поінформувати про те, що український суд погодився з клопотанням українських прокурорів і дозволив їм заарештувати вас з метою доставки на територію України для обрання запобіжного заходу", - написала Генпрокурор.

Деталі

За її словами, українські прокурори добре розуміють, що добровільно Газманов не з'явиться до українського суду.

"З цієї причини ми змушені ініціювати процедуру оголошення вас у міжнародний розшук. Звичайно, закордонні тури - частина вашого творчого життя, але з цим рахуватися ми не зможемо, на жаль", - зазначила Венедиктова.

В опублікованій нею ухвалі суду зазначено, що Газманова підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 110 ККУ).

Раніше

Як писав УНН, напередодні український суд заочно заарештував радянського та російського режисера Микиту Міхалкова за посягання на територіальну цілісність України.

Українські Національні Новини

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