Україна заочно заарештувала Газманова та оголосила у міжнародний розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Український суд погодився дозволити заарештувати російського співака Олега Газманова за підозрою у зазіханні на територіальну цілісність України. Про це повідомила Генпрокурор України Ірина Венідиктова, пише УНН.
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"Олеже Михайловичу Газманов, я до вас з новинами. Нічого особистого. У кожного своя робота, як кажуть. Хочу вас офіційно, як український прокурор, поінформувати про те, що український суд погодився з клопотанням українських прокурорів і дозволив їм заарештувати вас з метою доставки на територію України для обрання запобіжного заходу", - написала Генпрокурор.
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За її словами, українські прокурори добре розуміють, що добровільно Газманов не з'явиться до українського суду.
"З цієї причини ми змушені ініціювати процедуру оголошення вас у міжнародний розшук. Звичайно, закордонні тури - частина вашого творчого життя, але з цим рахуватися ми не зможемо, на жаль", - зазначила Венедиктова.
В опублікованій нею ухвалі суду зазначено, що Газманова підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність України (ч. 2 ст. 110 ККУ).
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Як писав УНН, напередодні український суд заочно заарештував радянського та російського режисера Микиту Міхалкова за посягання на територіальну цілісність України.