Украина заочно арестовала Газманова и объявила в международный розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Украинский суд согласился позволил арестовать российского певца Олега Газманова по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщила Генпрокурор Украины Ирина Венидиктова, пишет УНН.
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"Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения", - написала Генпрокурор.
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По ее словам, украинские прокуроры хорошо понимают, что добровольно Газманов не явится в украинский суд.
"По этой причине мы вынуждены инициировать процедуру объявления вас в международный розыск. Естественно, зарубежные туры - часть вашей творческой жизни, но с этим считаться мы не сможем, увы", - отметила Венедиктова.
В опубликованном ею постановлении суда указано, что Газманова подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 ККУ).
Ранее
Как писал УНН, накануне украинский суд заочно арестовал советского и российского режиссера Никиту Михалкова за посягательство на территориальную целостность Украин.