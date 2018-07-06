Україна з тобою: в Одесі влаштували акцію на підтримку Олега Сенцова

На Потьомкінських сходах розгорнули величезні банери із написом "Олег Сенцов, Україна з тобою!"

Також на одному із банерів, які підняли активісти, був список із прізвищами усіх політичних в'язнів Кремля.

Під час акції учасники запалили фаєри та скандували" Свободу Олегу Сенцову!"

Нагадаємо, 2 липня у Києві на НСК “Олімпійський” відбулась акція на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова. За попередніми даними, акцію відвідали близько однієї тисячі осіб.