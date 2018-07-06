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Україна з тобою: в Одесі влаштували акцію на підтримку Олега Сенцова

Київ • УНН

 • 10034 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. В Одесі десятки активістів влаштували акцію на Потьомкінських сходах на підтримку українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ, передає УНН.

На Потьомкінських сходах розгорнули величезні банери із написом "Олег Сенцов, Україна з тобою!"

Також на одному із банерів, які підняли активісти, був список із прізвищами усіх політичних в'язнів Кремля.

Під час акції учасники запалили фаєри та скандували" Свободу Олегу Сенцову!" 

Нагадаємо, 2 липня у Києві на НСК “Олімпійський” відбулась акція на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова. За попередніми даними, акцію відвідали близько однієї тисячі осіб.

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