Україна з тобою: в Одесі влаштували акцію на підтримку Олега Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. В Одесі десятки активістів влаштували акцію на Потьомкінських сходах на підтримку українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ, передає УНН.
На Потьомкінських сходах розгорнули величезні банери із написом "Олег Сенцов, Україна з тобою!"
Також на одному із банерів, які підняли активісти, був список із прізвищами усіх політичних в'язнів Кремля.
Під час акції учасники запалили фаєри та скандували" Свободу Олегу Сенцову!"
Нагадаємо, 2 липня у Києві на НСК “Олімпійський” відбулась акція на підтримку українського політв’язня Олега Сенцова. За попередніми даними, акцію відвідали близько однієї тисячі осіб.