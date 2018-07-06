Украина с тобой: в Одессе устроили акцию в поддержку Олега Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Одессе десятки активистов устроили акцию на Потемкинской лестнице в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в РФ, передает УНН.
На Потемкинской лестнице развернули огромные баннеры с надписью "Олег Сенцов, Украина с тобой!"
Также на одном из баннеров, которые подняли активисты, был список с фамилиями всех политических заключенных Кремля.
Во время акции участники зажгли файеры и скандировали "Свободу Олегу Сенцову!"
Напомним, 2 июля в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялась акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. По предварительным данным, акцию посетили около тысячи человек.