Україна йде "помірним сценарієм" поширення COVID-19 - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Україна йде "помірним сценарієм" поширення COVID-19, це означає що превентивні заходи у країні були запроваджені вчасно. Таку думку у Telegram-каналі висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
"Наразі ми забезпечили базову внутрішню потребу України в засобах індивідуального захисту. Також маємо достатню кількість апаратів ШВЛ: понад 2100 апаратів на 240 лікарень першої хвилі. Україна йде "помірним сценарієм" поширення COVID-19. Це означає, що превентивні заходи були запроваджені вчасно. Вони покликані втримати ситуацію, щоби наша медицина встигла підсилитися й гідно зустріти пік захворювання", - наголосив прем'єр.
Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 - летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу - 578, що більше, ніж добою раніше.