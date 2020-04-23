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Україна йде "помірним сценарієм" поширення COVID-19 - прем'єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Україна йде "помірним сценарієм" поширення COVID-19, це означає що превентивні заходи у країні були запроваджені вчасно. Таку думку у Telegram-каналі висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Україна йде "помірним сценарієм" поширення COVID-19 - прем'єр

"Наразі ми забезпечили базову внутрішню потребу України в засобах індивідуального захисту. Також маємо достатню кількість апаратів ШВЛ: понад 2100 апаратів на 240 лікарень першої хвилі. Україна йде "помірним сценарієм" поширення COVID-19. Це означає, що превентивні заходи були запроваджені вчасно. Вони покликані втримати ситуацію, щоби наша медицина встигла підсилитися й гідно зустріти пік захворювання", - наголосив прем'єр.

Як повідомлялося в УНН, в Україні на 9 годину 23 квітня зафіксовано 7 170 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 187 - летальні. Приріст випадків захворювання за минулу добу - 578, що більше, ніж добою раніше. 

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