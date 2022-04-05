Україна вже скоро зможе швидко розміщувати свої цінні папери на фондовому ринку Британії - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Вже скоро Україна зможе швидко розміщувати свої цінні папери на фондовому ринку Британії. Про це у Telegram повідомив голова ОП Андрій Єрмак, передає УНН.
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За словами Єрмака, сьогодні голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов провів онлайн-зустріч із представниками Financial Conduct Authority.
Це ключовий орган, який регулює ринок фінансових послуг Великої Британії.
Говорили про санкції на світовому фінансовому ринку, які мають зупинити російську агресію проти України. Британські колеги підтримують Україну та готові до безкомпромісних рішень у цьому напрямку.
Також обговорювали встановлення прямих відносин між українським та британським ринками цінних паперів.
Що це означає?
Прямий зв'язок між нашими ринками дозволить Україні швидко розміщувати свої цінні папери на фондовому ринку Британії.
Для України це також означатиме можливість швидко залучати гроші вже зараз, під час війни, та у майбутньому для відновлення інфраструктури країни. Для інвесторів з Великої Британії це також стане дуже дієвим інструментом для інвестицій. Вони можуть проінвестувати в перспективний український ринок, який, за очікуваннями, буде демонструвати чудові показники зростання після війни, повідомив голова ОП.