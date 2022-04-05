Украина уже скоро сможет быстро размещать свои ценные бумаги на фондовом рынке Британии - ОП

Детали

По словам Ермака, сегодня председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов провел онлайн-встречу с представителями Financial Conduct Authority.

Это ключевой орган, регулирующий рынок финансовых услуг Великобритании.

Говорили о санкциях на мировом финансовом рынке, которые должны остановить российскую агрессию против Украины. Британские коллеги поддерживают Украину и готовы к бескомпромиссным решениям в этом направлении.

Также обсуждали установление прямых отношений между украинским и британским рынками ценных бумаг.

Что это значит?

Прямая связь между нашими рынками позволит Украине быстро размещать свои ценные бумаги на фондовом рынке Британии.

Для Украины это также будет означать возможность быстро привлекать деньги уже сейчас, во время войны, и в будущем для восстановления инфраструктуры страны. Для инвесторов из Великобритании это также станет очень действенным инструментом для инвестиций. Они могут проинвестировать в перспективный украинский рынок, который, по ожиданиям, будет демонстрировать превосходные показатели роста после войны, сообщил глава ОП.