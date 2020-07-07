Україна втратила позиції у рейтингу паспортів на тлі пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Сьогодні, 7 липня компанія Henley & Partners оновила Індекс паспортів, що аналізує візові правила 200 держав за результатами другого кварталу поточного року і ранжирує їх за кількістю країн безвізового в'їзду. Україна за рік опустилась на одну позицію, посівши 44-те місце, передає УНН.
Так, наразі Японія утримує перше місце в Індексі паспортів. Громадяни країни можуть відвідувати без візи (або з візою по прибутті) 191 напрямок світу, що на дві країни більше, ніж рік тому.
Сінгапур залишається на 2-му місці з показником 190 країн. Південна Корея і Німеччина займають 3-е місце (189 напрямків).
Україна в рейтингу посідає 44-ту сходинку, розділивши її з Нікарагуа і Венесуелою. Реальна позиція українського паспорта тимчасово змінилася у зв'язку з обмеженнями ЄС - паспорт України втратив безвізовий доступ до 27 країн ЄС як мінімум до 15 липня 2020 року, хоча офіційно безвізовими для українців залишаються 129 країн.
Водночас громадяни Грузії, які отримали безвізовий доступ в шенгенську зону в 2017 році, можуть в'їжджати на територію ЄС з 1 липня 2020 року, тому позицій не розгубили. Позиція російського паспорта , що займає 5—те місце, не змінилася ні формально, ні в зв'язку з обмеженнями ЄС .
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Раніше УНН писав про 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати до ЄС, попри заборони.