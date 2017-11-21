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Україна вислала білоруського дипломата – МЗС

Україна вислала білоруського дипломата – МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України, зважаючи на ситуацію, яка склалася навколо українського журналіста Павла Шаройка, а також видворення з Білорусі українського дипломата, ухвалило рішення про оголошення персоною нон грата та висилку першого секретаря посольства Білорусі в Україні. Про це повідомила УНН речниця МЗС Мар’яна Беца.

“У зв’язку з ситуацією щодо українського журналіста Павла Шаройко і видворенням білоруською стороною українського дипломата, співробітника посольства України в Білорусі, МЗС України також ухвалило рішення щодо оголошення персоною нон грата і висилки дипломата білоруської сторони посольства Білорусі в Україні”, — сказала вона.

За її словами, перший секретар посольства Білорусі в Україні вже залишив нашу країну.

Нагадаємо, українського журналіста Павла Шаройка у Білорусі звинуватили в шпигунстві, про що офіційно оголосив представник КДБ країни Дмитро Побяржін. Білорусь оголосила персоною нон грата радника посольства України.

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