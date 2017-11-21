Україна вислала білоруського дипломата – МЗС

“У зв’язку з ситуацією щодо українського журналіста Павла Шаройко і видворенням білоруською стороною українського дипломата, співробітника посольства України в Білорусі, МЗС України також ухвалило рішення щодо оголошення персоною нон грата і висилки дипломата білоруської сторони посольства Білорусі в Україні”, — сказала вона.

За її словами, перший секретар посольства Білорусі в Україні вже залишив нашу країну.

Нагадаємо, українського журналіста Павла Шаройка у Білорусі звинуватили в шпигунстві, про що офіційно оголосив представник КДБ країни Дмитро Побяржін. Білорусь оголосила персоною нон грата радника посольства України.