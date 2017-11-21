Украина выслала белорусского дипломата - МИД

"В связи с ситуацией украинского журналиста Павла Шаройко и выдворением белорусской стороной украинского дипломата, сотрудника посольства Украины в Беларуси, МИД Украины также приняло решение об объявлении персоной нон грата и высылки дипломата белорусской стороны посольства Беларуси в Украине", - сказала она.

По ее словам, первый секретарь посольства Беларуси в Украине уже покинул нашу страну.

Напомним, украинского журналиста Павла Шаройко в Беларуси обвинили в шпионаже, о чем официально объявил представитель КГБ страны Дмитрий Побяржин. Беларусь объявила персоной нон грата советника посольства Украины.