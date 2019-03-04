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Україна випередила Фінляндію і Угорщину в рейтингу найвпливовіших країн світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Україна посіла 39-те місце в рейтингу 80 найвпливовіших країн світу за версією рейтингу US News в партнерстві з BAV Group, маркетинговою компанією VMLY & R і університетом Пенсільванії, передає УНН.

Під час дослідження було опитано більше 20 тисяч осіб з чотирьох регіонів.

Країни в рейтингу розподіляються залежно від середнього значення балів за п'ятьма ознаками країни, які пов'язані з впливом країни: лідер, економічний вплив, політичний вплив, сильні міжнародні та сильні військові альянси.

Першу трійку склали США, Росія і Китай відповідно. Крім них, до десятки потрапили Німеччина, Велика Британія, Франція, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія та Південна Корея. Канада стала 12-ю, Бельгія - 25-ю, Білорусь - 35-ю.

"Україна - країна, історія якої переживала тривалі періоди окупації іншими країнами, тепер вона бореться між миром і війною, а також між корупцією і реформами", - пишуть дослідники, віддавши Україні 39-те місце.

Перед нею в списку розташувалася Мексика, відразу за нею - Фінляндія.

А ось найближчий сусід України, Польща, країна-член НАТО і ЄС, посіла 44-й рядок рейтингу.

У той же час, Угорщина, яка протягом тривалого періоду блокує євроатлантичні прагнення України, аж на 71-му місці.

Внизу рейтингу - Словенія, Латвія та Естонія відповідно.

Як повідомляв УНН, Україна посідає 77 позицію серед 126 країн світу в рейтингу верховенства права 2019 року.

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