Україна випередила Фінляндію і Угорщину в рейтингу найвпливовіших країн світу

Під час дослідження було опитано більше 20 тисяч осіб з чотирьох регіонів.

Країни в рейтингу розподіляються залежно від середнього значення балів за п'ятьма ознаками країни, які пов'язані з впливом країни: лідер, економічний вплив, політичний вплив, сильні міжнародні та сильні військові альянси.

Першу трійку склали США, Росія і Китай відповідно. Крім них, до десятки потрапили Німеччина, Велика Британія, Франція, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія та Південна Корея. Канада стала 12-ю, Бельгія - 25-ю, Білорусь - 35-ю.

"Україна - країна, історія якої переживала тривалі періоди окупації іншими країнами, тепер вона бореться між миром і війною, а також між корупцією і реформами", - пишуть дослідники, віддавши Україні 39-те місце.

Перед нею в списку розташувалася Мексика, відразу за нею - Фінляндія.

А ось найближчий сусід України, Польща, країна-член НАТО і ЄС, посіла 44-й рядок рейтингу.

У той же час, Угорщина, яка протягом тривалого періоду блокує євроатлантичні прагнення України, аж на 71-му місці.

Внизу рейтингу - Словенія, Латвія та Естонія відповідно.

Як повідомляв УНН, Україна посідає 77 позицію серед 126 країн світу в рейтингу верховенства права 2019 року.