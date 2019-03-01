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Украина занимает 77 место из 126 в рейтинге верховенства права

Украина занимает 77 место из 126 в рейтинге верховенства права

Киев  •  УНН

 • 9261 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Украина занимает 77 позицию среди 126 стран мира в рейтинге верховенства права 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио "Свобода".

По данным экспертов международной неправительственной организации World Justice Project, по сравнению с предыдущими оценками, Украина поднялась на четыре позиции и является седьмой из 13 стран региона (Восточная Европа и Центральная Азия).

Украина в рейтинге оказалась между Таиландом и Сербией.

Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Финляндия. На последних местах рейтинга оказались Демократическая Республика Конго, Камбоджа и Венесуэла.

Россия - на 88-м месте в рейтинге, Беларусь - на 66-м.

Индекс верховенства права отражает обеспечения законности в стране и рассчитывается с учетом состояния правительственных полномочий, уровня коррупции, открытости правительства, фундаментального характера права, обеспечение порядка и безопасности, гражданского и уголовного правосудия.

Как заявляют составители отчета, нынешний рейтинг продемонстрировал дальнейшее ухудшение ситуации с верховенством права в мире.

Наиболее резкое снижение происходит в сфере "ограничениях правительственных полномочий", что свидетельствует о росте авторитаризма.

В прошлом году Украина занимала в рейтинге 77 позицию среди 113 стран мира.

Напомним, Украина сохранила статус "частично свободной" страны в новом отчете неправительственной организации Freedom House "Свобода в мире 2019",

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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