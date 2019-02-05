Freedom House: Украина сохранила статус "частично свободной" страны

"Если в целом отчет зафиксировал 13-е подряд снижение глобального уровня демократии в мире, Украина сохранила статус "частично свободной" страны, однако неутешительным является понижение рейтинга гражданских свобод по сравнению с прошлым годом. Это произошло из-за распространения праворадикальных движений, которые применяют все больше угроз и насилия для предотвращения или срыва общественных обсуждений, встреч и демонстраций. В свою очередь, власть оказалась неспособной провести эффективные расследования и судебное преследование в ответ", - указали в представительстве этой неправительственной организации, которая занимается защитой демократии и свободы по всему миру.

В то же время, как сообщается, отчет указывает на попытки внедрения ряда положительных реформ.

"К сожалению, они малоэффективны, ведь коррупция остается системной, и попытки борьбы с ней реализуются лишь частично. Нападения на журналистов, общественных активистов и членов меньшинств являются частыми и по большей части безнаказанными", - добавили в Freedom House.

Украина в целом набрала 60 баллов на шкале от 0 (наименее свободны) до 100 (наиболее свободны).

Среди ключевых тенденций в 2018 году Freedom House назвал:



Правозащитные группы задокументировали более 50 нападений на активистов и правозащитников в течение первых девяти месяцев года. Также имели место жесткие вооруженные нападения на ромское меньшинство со стороны националистических группировок. Расследование этих случаев вообще происходило только после существенного давления со стороны гражданского общества.



Законодатели и Президент Петр Порошенко приняли законодательные акты о создании антикоррупционного суда. Однако внутренние и международные наблюдатели выразили обеспокоенность процессом отбора в отношении 39 судей, которые должны войти в состав суда.



На Донбассе продолжились нерегулярные боевые действия. Организация Объединенных Наций доложила о гибели более 3000 гражданских лиц со времени начала конфликта в 2014 году.



В ноябре в 10 регионах Украины было на 30 дней введено военное положение после захвата Россией 24 украинских моряков возле Крыма. Положения указа о военном положении сделали возможными ограничение свободы слова и собраний, но это не было реализовано на практике.



Также указано, что в течение 2018 года представители оппозиции и активисты, выступавшие против российской оккупации в Крыму, продолжили страдать от преследований, арестов и задержаний за мирную деятельность, тогда как российские органы власти на регулярной основе нарушали надлежащие процессуальные права при рассмотрении судебных дел против оппонентов режима.

"Понятно, что при таких условиях территория Крыма осталась в статусе "не свободной". Более того, рейтинг некоторых политических прав упал еще ниже", - отметили в организации.

В Freedom House отметили, что "подобное различение Украины и Крыма в отчетах "Свобода в мире" отнюдь не ставит под сомнение принадлежность Крыма Украине". "Такая практика применяется в соответствии с методологией исследования, когда определенная четко географически отделенная территория де-факто управляется отдельно от остальных соответствующей страны, а условия и уровень политических прав и гражданских свобод существенно отличаются от тех, что существуют в остальной части страны", - указали в организации.

Напомним, в апреле прошлого года в Freedom House отметили, что оценка демократии в Украине снизилась впервые со времен Майдана.