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Freedom House: Україна зберегла статус "частково вільної" країни

Freedom House: Україна зберегла статус "частково вільної" країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Україна зберегла статус "частково вільної" країни в новому звіті неурядової організації Freedom House "Свобода у світі 2019", передає УНН з посиланням на дані звіту.

"Якщо в цілому звіт зафіксував 13-те поспіль зниження глобального рівня демократії у світі, Україна зберегла статус "частково вільної" країни, однак невтішним є пониження рейтингу громадянських свобод у порівнянні з минулим роком. Це сталося через поширення праворадикальних рухів, які застосовують все більше погроз і насилля для запобігання або зриву громадських обговорень, зустрічей та демонстрацій. У свою чергу, влада виявилася нездатною провести ефективні розслідування і судове переслідування у відповідь", - вказали у представництві цієї неурядової організації, яка займається захистом демократії та свободи по всьому світу.

Водночас, як повідомляється, звіт вказує на спроби впровадження низки позитивних реформ.

"На жаль, вони є малоефективними, адже корупція залишається системною, і спроби боротьби з нею реалізуються лише частково. Напади на журналістів, громадських активістів та членів меншин є частими та здебільшого безкарними", - додали у Freedom House.

Україна в цілому набрала 60 балів на шкалі від 0 (найменш вільні) до 100 (найбільш вільні).

Серед ключових тенденцій у 2018 році Freedom House назвав:

  • Правозахисні групи задокументували більше 50 нападів на активістів та правозахисників протягом перших дев’яти місяців року. Також мали місце жорсткі збройні напади на ромську меншину з боку націоналістичних угрупувань. Розслідування цих випадків загалом відбувалось тільки після суттєвого тиску з боку громадянського суспільства.
  • Законотворці та Президент Петро Порошенко ухвалили законодавчі акти щодо створення антикорупційного суду. Однак внутрішні та міжнародні спостерігачі висловили занепокоєння процесом відбору стосовно 39 суддів, що мають увійти до складу суду.
  • На Донбасі продовжились нерегулярні бойові дії. Організація Об’єднаних Націй доповіла про загибель більше 3 000 цивільних осіб з часу початку конфлікту в 2014 році.
  • У листопаді в 10 регіонах України було на 30 днів впроваджено воєнний стан після захоплення Росією 24 українських моряків біля Криму. Положення указу про воєнний стан уможливили обмеження свободи слова та зборів, але їх не було реалізовано на практиці.

Також вказано, що протягом 2018 року представники опозиції та активісти, що виступали проти російської окупації у Криму, продовжили страждати від переслідувань, арештів та затримань через мирну діяльність, тоді як російські органи влади на регулярній основі порушували належні процесуальні права під час розгляду судових справ проти опонентів режиму.

"Зрозуміло, що за таких умов територія Криму залишилась у статусі "не вільної". Більш того, рейтинг деяких політичних прав впав ще нижче", - зазначили в організації.

У Freedom House наголосили, що "подібне розрізнення України і Криму у звітах "Свобода у світі" аж ніяк не ставить під сумнів приналежність Криму Україні". "Така практика застосовується відповідно до методології дослідження, коли певна чітко географічно відокремлена територія де-факто управляється окремо від решти відповідної країни, а умови та рівень політичних прав та громадянських свобод істотно відрізняються від тих, що існують у решті країни", - вказали в організації.

Нагадаємо, у квітні минулого року у Freedom House відзначили, що оцінка демократії в Україні знизилася вперше з часів Майдану.

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