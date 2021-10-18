Україна в очікуванні 700 млн доларів: у МВФ заявили про успішне завершення онлайн-місії

Місія Міжнародного Валютного Фонду на чолі з пані Іванною Владковою-Голлар проводила дистанційне обговорення програми стенд-бай з представниками влади України у період з 21 вересня по 18 жовтня.

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По завершенню дискусій пані Владкова-Голлар зробила наступну заяву: “Фахівці Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) та влада України досягли угоди на рівні місії щодо оновленого переліку заходів економічної, фінансової та структурної політики. Ці заходи допоможуть як відповісти на кризові виклики, що їх спричинила пандемія в економіці та галузі охорони здоров’я, так і забезпечити макроекономічну та фінансову стабільність, зменшити уразливість та посунути основні перешкоди на шляху приватних інвестицій".

Деталі

У заяві також зазначено, що по мірі того, як відновлення набирає сили, програма фокусується на: (і) поверненні податково-бюджетної політики до засад середньострокової боргової стійкості з одночасним захистом соціально вразливих домогосподарств, посиленням податкового адміністрування та зменшенням фіскальних ризиків від квазі-фіскальних операцій, включно походженням з енергосектору; (іі) забезпеченні незалежності центрального банку та пріоритетного спрямування грошово-кредитної політики на повернення інфляції до її цільового показника; (ііі) поліпшенні фінансового самопочуття банків, включно через доброякісне управління, з метою відновлення повноцінного банківського кредитування приватного сектору; (іv) боротьбі з корупцією та просуванні вперед реформи судочинства; та (v) зменшенні ролі держави та привілейованих груп в економіці з метою поліпшення бізнес-середовища, посилення корпоративного управління, залучення інвестицій та оптимізації економічного потенціалу.

Як угода, так і прохання влади України щодо продовження програми до кінця червня 2022 року підлягають затвердженню керівництвом Фонду та Радою виконавчих директорів МВФ. Цілеспрямована і позбавлена пауз реалізація потужних заходів у цих секторах, за умови їх відповідності меті програми та досягнутим домовленостям, відкриває шлях до винесення результатів першого перегляду на Раду виконавчих директорів МВФ – орієнтовно у листопаді.

Додамо

18-місячна програма з Україною у форматі стенд-бай з можливістю доступу до 3,6 мільярдів СПЗ (еквівалент близько 5 мільярдів доларів) була схвалена 9 червня 2020 року (див. прес-реліз № 20/239) з метою забезпечення підтримки

платіжного балансу та бюджету в той час, як влада України бореться з наслідками шоку під пандемії COVID-19. Ця програма покликана консолідувати попередні здобутки та сприяти просуванню України шляхом важливих структурних реформ

з метою мінімізації ключових уразливостей.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що черговий транш МВФ обсягом 750 млн доларів повинен надійти в Україну в кінці листопада або на початку грудня.

Представник МВФ Джеррі Райс не зміг підтвердити або спростувати цю інформацію. Водночас він анонсував, що віртуальна місія МВФ розпочне роботу в Україні до кінця вересня.

Як розповів УНН радник Президента України Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко, окрім переговорів про транш, з місією Міжнародного валютного фонду українська сторона планує обговорити, серед іншого, питання про продовження поточної 18-місячної програми співпраці Stand-by.