Украина в ожидании 700 млн долларов: в МВФ заявили об успешном завершении онлайн-миссии

Миссия Международного валютного фонда во главе с госпожой Иванной Владковой-Голлар проводила дистанционное обсуждение программы стенд-бай с представителями власти Украины в период с 21 сентября по 18 октября.

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По завершению дискуссий госпожа Владкова-Голлар сделала следующее заявление: "Специалисты Международного Валютного Фонда (МВФ) и власти Украины достигли соглашения на уровне миссии по обновленного перечня мер экономической, финансовой и структурной политики. Эти меры помогут как ответить на кризисные вызовы, которые вызвала эпидемия в экономике и отрасли здравоохранения, так и обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшить уязвимость и подвинуть основные препятствия на пути частных инвестиций".

Детали

В заявлении также отмечается, что по мере того, как восстановление набирает силу, программа фокусируется на: (i) возвращении налогово-бюджетной политики к основам среднесрочной долговой устойчивости с одновременной защитой социально уязвимых домохозяйств, усилением налогового администрирования и уменьшением фискальных рисков от квази-фискальных операций, включая происхождением из энергосектора; (ii) обеспечении независимости центрального банка и приоритетного направления денежно-кредитной политики на возвращение инфляции к ее целевому показателю; (iii) улучшении финансового самочувствия банков, включитнльно через доброкачественное управления, с целью восстановления полноценного банковского кредитования частного сектора; (iv) борьбе с коррупцией и продвижении вперед реформы судопроизводства; и (v) уменьшении роли государства и привилегированных групп в экономике с целью улучшения бизнес-среды, усиления корпоративного управления, привлечения инвестиций и оптимизации экономического потенциала.

Как соглашение, так и просьба властей Украины о продлении программы до конца июня 2022 года подлежат утверждению руководством Фонда и Советом исполнительных директоров МВФ. Целенаправленная и лишенная пауз реализация мощных мероприятий в этих секторах, при условии их соответствия цели программы и достигнутым договоренностям, открывает путь к вынесению результатов первого просмотра на Совет исполнительных директоров МВФ - ориентировочно в ноябре.

Добавим

18-месячная программа с Украиной в формате стенд-бай с возможностью доступа к 3,6 млрд СДР (эквивалент около 5 млрд долларов) была одобрена 9 июня 2020 года с целью обеспечения поддержки платежного баланса и бюджета в то время, как власти Украины борются с последствиями шока от пандемии COVID-19. Эта программа призвана консолидировать предыдущие достижения и способствовать продвижению Украины путем важных структурных реформ

с целью минимизации ключевых уязвимостей.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что очередной транш МВФ объемом 750 млн долларов должен поступить в Украину в конце ноября или в начале декабря.

Представитель МВФ Джерри Райс не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию. В то же время он анонсировал, что виртуальная миссия МВФ начнет работу в Украине до конца сентября.

Как рассказал УНН советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, кроме переговоров о транше, с миссией Международного валютного фонда украинская сторона планирует обсудить, среди прочего, вопрос о продлении текущей 18-месячной программы сотрудничества Stand-by.