Україна цього року продала за кордон у 2,5 раза більше шоколаду, ніж купила

Деталі

Найбільше шоколаду Україна цього року імпортувала з Польщі (615,32 тис. дол.), Німеччини (577,39 тис. дол.) та Іспанії (282,1 тис. дол.). Швейцарія - майже з такими ж обсягами (268,1 тис. дол.) - четверта.

Водночас на експорт у січні-лютому 2021 року Україна відправила шоколаду на 8,14 млн дол., що більше на 3,57% проти аналогічного періоду 2020 року. Найбільше шоколаду цього року Україна продала в Велику Британію (1,14 млн дол.), Білорусь (922,03 тис. дол.) та Азербайджан (726,65 тис. дол.).

Таким чином, Україна у січні-лютому 2021 року експортувала шоколаду у 2,58 раза більше, ніж імпортувала.

Доповнення

Заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка нещодавно зауважував, що світ все більше любить наші ласощі. За його даними, Україна експортувала у лютому кондитерських виробів на 50 млн доларів, що на 15,1% більше, ніж минулого року і на 19,6% більше, ніж в січні. Найбільшими ринками експорту у лютому були Румунія, Польща, Білорусь, Азербайджан.

Додамо, дефіцит зовнішньої торгівлі України у лютому скоротився майже удвічі.