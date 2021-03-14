Украина в этом году продала за границу в 2,5 раза больше шоколада, чем купила

Детали

Больше всего шоколада Украина в этом году импортировала из Польши (615,32 тыс. долл.), Германии (577,39 тыс. долл.) и Испании (282,1 тыс. долл.). Швейцария - почти с такими же объемами (268,1 тыс. долл.) - четвертая.

В то же время, на экспорт в январе-феврале 2021 года Украина отправила шоколада на 8,14 млн долл., что больше на 3,57% против аналогичного периода 2020 года. Больше всего шоколада в этом году Украина продала в Великобританию (1,14 млн долл.), Беларусь (922,03 тыс. долл.) и Азербайджан (726,65 тыс. долл.).

Таким образом, Украина в январе-феврале 2021 года экспортировала шоколада в 2,58 раза больше, чем импортировала.

Дополнение

Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка недавно отмечал, что мир все больше любит наши сладости. По его данным, Украина экспортировала в феврале кондитерских изделий на 50 млн долларов, что на 15,1% больше, чем в прошлом году и на 19,6% больше, чем в январе. Крупнейшими рынками экспорта в феврале были Румыния, Польша, Беларусь, Азербайджан.

Добавим, дефицит внешней торговли Украины в феврале сократился почти вдвое.