Україна та США узгодили заходи у напрямку виділення другого траншу безпекової допомоги

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україна та США узгодили ключові заходи для прийняття рішення Конгресом США щодо виділення другого траншу безпекової допомоги. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони НАТО, передає кореспондент УНН.