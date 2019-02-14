Україна та США узгодили заходи у напрямку виділення другого траншу безпекової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україна та США узгодили ключові заходи для прийняття рішення Конгресом США щодо виділення другого траншу безпекової допомоги. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час брифінгу в Брюсселі після засідання міністрів оборони НАТО, передає кореспондент УНН.
"Під час зустрічі з Патріком Шенаханом і та Лорі Купе ми узгодили ключові заходи для прийняття рішення Конгресом США щодо виділення другого траншу безпекової допомоги. До речі, значна частина ресурсів буде спрямована для потреб Військово-Морських сил України, посилення нашої бойової інфраструктури Чорноморського і Азовського регіонів", - сказав він.
За словами Полторака, особливу увагу буде приділено реформуванню системи військового управління за стандартами НАТО та нарощенню здатності Міністерства оборони здійснювати демократичний цивільний контроль.
"Крім того, було зазначено, що США розпочинають активну роботу щодо допомоги в реформуванні оборонно-промислового комплексу в Україні", - додав міністр.
Раніше УНН повідомляв, що Велика Британія обіцяє заохочувати союзників НАТО допомагати Україні.
Нагадаємо, 14 лютого міністр оборони України Степан Полторак зустрівся із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в штаб-квартирі Альянсу, під час зустрічі Генсек НАТО висловив налаштування на необхідність відновлення роботи Комісії Україна-НАТО.