Украина и США согласовали меры в направлении выделения второго транша помощи по безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина и США согласовали ключевые мероприятия для принятия решения Конгрессом США о выделении второго транша безопасности помощи. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Брюсселе после заседания министров обороны НАТО, передает корреспондент УНН.
"Во время встречи с Патриком Шенахан и и Лори купе мы согласовали ключевые мероприятия для принятия решения Конгрессом США о выделении второго транша помощи по безопасности. Кстати, значительная часть ресурсов будет направлена для нужд Военно-Морских сил Украины, усиления нашей боевой инфраструктуры черноморского и азовского регионов", - сказал он.
По словам Полторака, особое внимание будет уделено реформированию системы военного управления по стандартам НАТО и наращиванию способности Министерства обороны осуществлять демократический гражданский контроль.
"Кроме того, было отмечено, что США начинают активную работу по помощи в реформировании оборонно-промышленного комплекса в Украине", - добавил министр.
Ранее УНН сообщал, что Великобритания обещает поощрять союзников НАТО помогать Украине.
Напомним, 14 февраля министр обороны Украины Степан Полторак встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире Альянса, во время встречи Генсек НАТО выразил настрой на необходимости возобновления работы Комиссии Украина-НАТО.