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Україна та США найближчим часом почнуть виробляти системи ППО - Камишін

Україна та США найближчим часом почнуть виробляти системи ППО - Камишін

Київ • УНН

 • 1191130 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна разом із США найближчим часом почне виробляти системи протиповітряної оборони (ППО) на українській території. Про це заявив NV керівник Мінстратегпрому Олександр Камишін, передає УНН.

Цитата

«Під час нашого візиту до США, ми отримали не тільки чергове завірення про продовження фінансової і військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу», — пояснив Камишін.

Перші результати такого спільного виробництва будуть, за його словами, вже до кінця 2023 року.

«А інші складні системні речі - найближчими роками», — додав міністр.

На уточнююче питання про виробництво інших типів техніки чи зброї Камишін не відповів, але від власних джерел у вітчизняних оборонних компаніях NV дізнався: також буде спільне виробництво снарядів, але промислові потужності розмістять в третій країні, сусідці України. Ще один подібний проєкт реалізують щодо запчастин для військових вертольотів.

Раніше в інтерв'ю NV заступник голови Офісу президента Ігор Жовква розповів, що домовленості щодо спільного виробництва зброї - один з головних підсумків візиту Зеленського до США. Вони були досягнуті не лише на рівні президентів, але й між відповідними структурами.

Доповнення

Єрмак обговорив спільне виробництво зброї для України із радником Президента США.

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