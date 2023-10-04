Україна та США найближчим часом почнуть виробляти системи ППО - Камишін
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна разом із США найближчим часом почне виробляти системи протиповітряної оборони (ППО) на українській території. Про це заявив NV керівник Мінстратегпрому Олександр Камишін, передає УНН.
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«Під час нашого візиту до США, ми отримали не тільки чергове завірення про продовження фінансової і військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу», — пояснив Камишін.
Перші результати такого спільного виробництва будуть, за його словами, вже до кінця 2023 року.
«А інші складні системні речі - найближчими роками», — додав міністр.
На уточнююче питання про виробництво інших типів техніки чи зброї Камишін не відповів, але від власних джерел у вітчизняних оборонних компаніях NV дізнався: також буде спільне виробництво снарядів, але промислові потужності розмістять в третій країні, сусідці України. Ще один подібний проєкт реалізують щодо запчастин для військових вертольотів.
Раніше в інтерв'ю NV заступник голови Офісу президента Ігор Жовква розповів, що домовленості щодо спільного виробництва зброї - один з головних підсумків візиту Зеленського до США. Вони були досягнуті не лише на рівні президентів, але й між відповідними структурами.
Доповнення
Єрмак обговорив спільне виробництво зброї для України із радником Президента США.