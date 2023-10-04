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Украина и США в ближайшее время начнут производить системы ПВО - Камышин

Украина и США в ближайшее время начнут производить системы ПВО - Камышин

Киев • УНН

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Киев. 4 октября. УНН. Украина вместе с США в ближайшее время начнет производить системы противовоздушной обороны (ПВО) на украинской территории. Об этом заявил NV руководитель Минстратегпрома Александр Камышин, передает УНН.

Цитата

«Во время нашего визита в США, мы получили не только очередное заверение о продолжении финансовой и военной поддержки, но и готовность работать над совместным производством систем ПВО. Мы уже начали над этим работу», — пояснил Камышин.

Детали

Первые результаты такого совместного производства будут, по его словам, уже к концу 2023 года.

«А другие сложные системные вещи - в ближайшие годы», — добавил министр.

На уточняющий вопрос о производстве других типов техники или оружия Камышин не ответил, но от собственных источников в отечественных оборонных компаниях NV узнал: также будет совместное производство снарядов, но промышленные мощности разместят в третьей стране, соседке Украины. Еще один подобный проект реализуют по запчастям для военных вертолетов.

Ранее в интервью NV заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что договоренности по совместному производству оружия - один из главных итогов визита Зеленского в США. Они были достигнуты не только на уровне президентов, но и между соответствующими структурами.

Дополнение

Ермак обсудил совместное производство оружия для Украины с советником Президента США.

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