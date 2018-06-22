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Україна та Польща створять робочу групу з запуску залізничного маршруту "Люблін-Львів"

Україна та Польща створять робочу групу з запуску залізничного маршруту "Люблін-Львів"

Київ • УНН

 • 9735 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Міністри інфраструктури України та Польщі Володимир Омелян та Анджей Адамчик домовилися створити робочу групу з розробки оптимального рішення для запуску залізничного маршруту сполученням "Люблін-Львів". Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Мінінфраструктури.

"До осені ми маємо визначитися із технічними деталями і вийте на оптимальне для обох країн рішення. Сподіваюсь, восени ми проведемо зустріч міністрів інфраструктури України та Польщі у Львові і підпишемо відповідну угоду про запуск залізничного маршруту "Люблін-Львів", - заявив Омелян.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” запустила 23 додаткових поїзди на літній сезон за найбільш популярними напрямками. Також відтепер, коли українці купуватимуть квитки онлайн, то матимуть змогу дізнатись, чи є у вагоні кондиціонер, чи ні. 

Як повідомляв УНН, Україна планує залучити до внутрішньо українських перевезень мінімум дві лоукост-компанії.

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