Украина и Польша создадут рабочую группу по запуску железнодорожного маршрута "Люблин-Львов"

"К осени мы должны определиться с техническими деталями и выйти на оптимальное для обеих стран решение. Надеюсь, осенью мы проведем встречу министров инфраструктуры Украины и Польши во Львове и подпишем соответствующее соглашение о запуске железнодорожного маршрута "Люблин-Львов", - заявил Емельян.



Напомним, "Укрзализныця" запустила 23 дополнительных поезда на летний сезон по наиболее популярным направлениям. Также отныне, когда украинцы будут покупать билеты онлайн, то смогут узнать, есть ли в вагоне кондиционер или нет.



Как сообщал УНН, Украина планирует привлечь к внутренним украинским перевозкам минимум две лоукост-компании.



