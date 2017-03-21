Україна та Німеччина проведуть спільний бізнес-форум - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у вівторок провів зустріч із Головою Східного комітету німецької економіки Вольфгангом Бюхеле та керівниками провідних німецьких компаній, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
За результатами переговорів сторони домовилися провести у другому півріччі 2017 року в Берліні Українсько-Німецький бізнес-форум.
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У ході бесіди було досягнуто домовленості щодо створення робочої групи, яка опікуватиметься підготовкою цього форуму, а також практичними питаннями реалізації спільних проектів.
"Було б добре якнайшвидше розпочали підготовку до цього важливого форуму, – сказав В.Гройсман. – Я вважаю, що це дуже добра ідея, яка буде мати гарний спільний результат".
Сторони обговорили реалізацію конкретних проектів німецького бізнесу в Україні.