Украина и Германия проведут совместный бизнес-форум - В.Гройсман

По результатам переговоров стороны договорились провести во втором полугодии 2017 г. в Берлине Украинско-немецкий бизнес-форум.

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В ходе беседы была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой этого форума, а также практическими вопросами реализации совместных проектов.

"Было бы хорошо быстрее начать подготовку к этому важному форуму, - сказал В.Гройсман. - Я считаю, что это очень хорошая идея, которая будет иметь хороший общий результат".

Стороны обсудили реализацию конкретных проектов немецкого бизнеса в Украине.