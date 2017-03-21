Украина и Германия проведут совместный бизнес-форум - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник провел встречу с главой Восточного комитета немецкой экономики Вольфгангом Бюхелем и руководителями ведущих немецких компаний, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
По результатам переговоров стороны договорились провести во втором полугодии 2017 г. в Берлине Украинско-немецкий бизнес-форум.
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В ходе беседы была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой этого форума, а также практическими вопросами реализации совместных проектов.
"Было бы хорошо быстрее начать подготовку к этому важному форуму, - сказал В.Гройсман. - Я считаю, что это очень хорошая идея, которая будет иметь хороший общий результат".
Стороны обсудили реализацию конкретных проектов немецкого бизнеса в Украине.