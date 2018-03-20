Україна та Катар домовилися про військове співробітництво
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Катар підписали Угоду про військово-технічне співробітництво. Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави, передає УНН.
Угоду було укладено в присутності Президента України Петра Порошенка та Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані, повідомили в прес-службі.
Підписання документа сприятиме активізації взаємовигідного та довгострокового співробітництва між двома державами у військово-технічній галузі з використанням новітніх наукових і технічних досягнень в оборонній промисловості.
Документ сприятиме зміцненню дружніх відносин між Україною та Катаром, спрямованих на удосконалення обороноздатності двох держав.
Нагадаємо, 20 березня у палаці Еміра Держави Катар у місті Доха відбулася офіційна урочиста церемонія зустрічі Президента України Петра Порошенка та Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані.