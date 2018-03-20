Україна та Катар домовилися про військове співробітництво

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет Міністрів України та Уряд Держави Катар підписали Угоду про військово-технічне співробітництво. Про це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави, передає УНН.

Угоду було укладено в присутності Президента України Петра Порошенка та Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані, повідомили в прес-службі.

Підписання документа сприятиме активізації взаємовигідного та довгострокового співробітництва між двома державами у військово-технічній галузі з використанням новітніх наукових і технічних досягнень в оборонній промисловості.

Документ сприятиме зміцненню дружніх відносин між Україною та Катаром, спрямованих на удосконалення обороноздатності двох держав.

Нагадаємо, 20 березня у палаці Еміра Держави Катар у місті Доха відбулася офіційна урочиста церемонія зустрічі Президента України Петра Порошенка та Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані.

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