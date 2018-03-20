Украина и Катар договорились о военном сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет Министров Украины и Правительство Государства Катар подписали Соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передает УНН.
Соглашение было заключено в присутствии Президента Украины Петра Порошенко и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, сообщили в пресс-службе.
Подписание документа будет способствовать активизации взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества между двумя государствами в военно-технической области с использованием новейших научных и технических достижений в оборонной промышленности.
Документ будет способствовать укреплению дружеских отношений между Украиной и Катаром, направленных на совершенствование обороноспособности двух государств.
Напомним, 20 марта во дворце Эмира Государства Катар в Дохе состоялась официальная торжественная церемония встречи Президента Украины Петра Порошенко и Эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани.