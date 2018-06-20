Україна та Ізраїль узгодили готовність Угоди про вільну торгівлю

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КИЇВ. 20 червня. УНН. 19 червня 2018 року в м.Єрусалим відбулося 11-те засідання Спільної Українсько-Ізраїльської Комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва під співголовуванням Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та Міністра з питань охорони навколишнього середовища, Міністра у справах Єрусалиму та спадщини Держави Ізраїль Зєева Елькіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

“В ході засідання сторони обговорили низку питань спільної зацікавленості, зокрема в сфері торгівлі та інвестицій, сільського господарства та управління водними ресурсами, енергетики та зв’язку, стандартизації та туризму. За результатами переговорів був підписаний Протокол 11-го засідання Комісії”, — вказано у повідомленні.

Одним із головних підсумків візиту Павла Клімкіна стало узгодження з вищим керівництвом Держави Ізраїль на політичному рівні готовності Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, переговори щодо якої тривали майже 6 років.

Глава МЗС також зустрівся з Прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, в першу чергу майбутній візит Прем’єр-міністра Ізраїлю в Україну. Було проведено зустрі з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ. Було обговорено, зокрема питання створення Єдиної Помісної Православної Української Церкви.

Як повідомляв УНН, Клімкін анонсував візит прем’єра Ізраїлю в Україну.

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