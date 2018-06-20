Украина и Израиль согласовали готовность Соглашения о свободной торговле
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. 19 июня 2018 в г. Ерусалим состоялось 11-е заседание Совместной украинскоо-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества под сопредседательством Министра иностранных дел Украины Павела Климкина и Министра по вопросам охраны окружающей среды, министра по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэва Элькина . Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
“В ходе заседания стороны обсудили ряд вопросов совместной заинтересованности, в частности в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики и связи, стандартизации и туризма. По результатам переговоров был подписан Протокол 11-го заседания Комиссии”, — указано в сообщении.
Одним из главных итогов визита Павел Климкин стало согласования с высшим руководством государства Израиль на политическом уровне готовности Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, переговоры по которому длились почти 6 лет.
Глава МИД встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в первую очередь будущий визит Премьер-министра Израиля в Украину. Было проведена встреча с Патриархом Иерусалимским Теофилом III. Были обсуждены, в частности вопросы создания Единой Поместной Православной Украинской Церкви.
Как сообщал УНН, Климкин анонсировал визит премьера Израиля в Украине.