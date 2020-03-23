Україна та Іран обговорили необхідність розшифрування "чорних скриньок" збитого літака МАУ

КИЇВ. 23 березня. УНН. Заступник Міністра закордонних справ Єгор Божок зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехром Мораді та обговорили питання необхідності розшифрування "чорних скриньок" збитого українського літака рейсу PS-752 та подальшої співпраці в умовах пандемії COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.