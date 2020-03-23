Україна та Іран обговорили необхідність розшифрування "чорних скриньок" збитого літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Заступник Міністра закордонних справ Єгор Божок зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехром Мораді та обговорили питання необхідності розшифрування "чорних скриньок" збитого українського літака рейсу PS-752 та подальшої співпраці в умовах пандемії COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Під час зустрічі обговорено питання, пов’язані з проведенням розслідування у справі збиття українського літака рейсу PS-752, зокрема, підтверджено необхідність здійснення невідкладного розшифрування "чорних скриньок", а також узгоджено подальший алгоритм взаємодії з метою встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності", - сказано у повідомленні.
Так, сторони також обговорили окремі питання співробітництва в умовах пандемії COVID-19, зокрема, було домовлено опрацювати спільні заходи з метою повернення додому українських та іранських громадян, які наразі перебувають на території обох держав.
Як раніше повідомлялося в УНН, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем. Зокрема, вони обговорили видачу Іраном "чорних скриньок".
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули.
У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою. Процес перемовин щодо видачі "чорних скриньок" триває уже кілька місяців.