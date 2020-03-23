Украина и Иран обсудили необходимость расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

КИЕВ. 23 марта. УНН. Заместитель министра иностранных дел Егор Божок встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради и обсудили вопрос о необходимости расшифровки "черных ящиков" сбитого украинской самолета рейса PS-752 и дальнейшем сотрудничестве в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа.