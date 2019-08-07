Україна спростить отримання дозволу на відвідання Криму переселенцям – Зеленський

"Сьогодні Росія зразка 21-го століття знову несе біль та горе та біль на кримську землю, вдаючись до ганебних репресій. Багато кримських татар були змушені знову залишити свій рідний дім, а ті хто залишився – страждають від арештів, обшуків та постійних утисків", - сказав Президент.

Він наголосив, що Україна не втомиться привертати увагу міжнародної спільноти до порушення прав кримських татар окупаційною російською владою в Криму, а також уважно вивчає проблеми кримських татар-переселенців, що вимушені були покинути Крим через російську агресію.

"Запевняю всіх вас – Україна не залишить переселенців сам на сам з їх проблемами. Ми також розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні обліковано майже 1,4 мільйона переселенців.