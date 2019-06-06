Україна сьогодні відзначає День журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають День журналіста, передає УНН.
День журналіста - щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні.
Свято встановлено 25 травня 1994 року указом Президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи делегатів I Всеукраїнського з’їзду редакторів газет і журналів.
За дату святкування визначено 6 червня - день прийняття 6 червня 1992 року Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів.