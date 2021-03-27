Україна сьогодні прощається з зимовим часом: коли переводити стрілки годинника
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У ніч з суботи на неділю, 28 березня, Україна переходить на літній час. Стрілки годинника переводять на одну годину вперед, передає УНН.
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Так, перевести годинник необхідно буде о третій ранку. Переведення годинників в Україні на стандартний та літній час керується постановою Кабміну Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509.
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Верховна Рада 19 березня відмовилась скасувати сезонне переведення годинників на літній та зимовий час раз на пів року, відправивши на доопрацювання законопроект із відповідною ініціативою.
Документом пропонується, що на території України обчислення часу здійснюватиметься відповідно до київського часу, що є єдиним для всієї території України.
Відповідно до законопроекту, київський час — це час часової зони, в якій розташована столиця України — місто Київ, що відповідає другому часовому поясу в шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2.
Крім того, згідно з документом, сезонний перехід часу на території держави не здійснюється.
Нардепи стверджують, що законопроект спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, щорічне переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до "літнього" та "зимового" часу.