Україна сьогодні має хороші позиції для вирішення майбутніх викликів - Остін

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"Сьогодні Україна має хороші позиції для вирішення майбутніх викликів. Сполучені Штати пишаються тим, що стоять поруч із близько 50 країнами доброї волі, щоб надати Україні навчання та обладнання для допомоги у досягненні успіху на полі бою. Протягом усієї жорстокої війни за вибором кремля українські війська продемонстрували видатну хоробрість і майстерність", - підкреслив Остін.

Він додав: "Українська боротьба – це марафон, а не спринт. Тому ми продовжуватимемо забезпечувати Україну невідкладними спроможностями, які їй потрібні, щоб витримати цей момент, а також надаватимемо те, що їй потрібно, щоб убезпечити себе від російської агресії в довгостроковій перспективі".

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Крім цього, Остін подякував міністру оборони України Олексію Резнікову за персональну участь на зустрічі у форматі "Рамштайн". Він відзначив лідерство свого українського колеги, яке "відображає рішучість вашого народу".

Міністр оборони підкреслив, що партнери підтримуватимуть Київ у довгостроковій перспективі, про що свідчать пакети військової допомоги, які надаються. Він нагадав, що минулого тижня Сполучені Штати оголосили нову безпекову допомогу вартістю понад 2 мільярди доларів, а у вівторок, 13 червня, американський президент Джо Байден дозволив 40-е виведення обладнання зі складів США.

"Цей пакет вартістю 325 мільйонів доларів включає боєприпаси для українських NASAMS і HIMARS, додаткові бойові машини Bradley та ударні бронетранспортери, а також багато танкової зброї та інших критичних засобів", - додав Остін.

Він також згадав про російський ракетний обстріл міста Кривий Ріг, унаслідок якого пошкоджено житловий будинок, загинули і отримали поранення цивільні. Міністр зазначив: "Це ще одне нагадування про руйнівні наслідки війни для мирного населення України. Але народ України продовжує надихати нас своєю мужністю та стійкістю, а Україна продовжує боротися за звільнення своєї суверенної території від російської окупації".

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 13-е засідання Контактної групи з питань оборони України (зустріч у форматі "Рамштайн"), заявив, що країни-союзники обговорять забезпечення України засобами ППО, підготовку українських пілотів на сучасних західних винищувачах, а також довгострокову підтримку країни у захисті від майбутніх атак рф.