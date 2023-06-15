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Україна сьогодні має хороші позиції для вирішення майбутніх викликів - Остін

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. На сьогодні Україна має хороші позиції для вирішення майбутніх викликів, а міжнародні партнери продовжать забезпечувати Київ спроможностями, щоб допомогти країні досягти успіху на полі бою. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 13-ого засідання Контактної групи з питань оборони України (зустріч у форматі "Рамштайн"), передає кореспондент УНН.

Україна сьогодні має хороші позиції для вирішення майбутніх викликів - Остін

Цитата

"Сьогодні Україна має хороші позиції для вирішення майбутніх викликів. Сполучені Штати пишаються тим, що стоять поруч із близько 50 країнами доброї волі, щоб надати Україні навчання та обладнання для допомоги у досягненні успіху на полі бою. Протягом усієї жорстокої війни за вибором кремля українські війська продемонстрували видатну хоробрість і майстерність", - підкреслив Остін.

Він додав: "Українська боротьба – це марафон, а не спринт. Тому ми продовжуватимемо забезпечувати Україну невідкладними спроможностями, які їй потрібні, щоб витримати цей момент, а також надаватимемо те, що їй потрібно, щоб убезпечити себе від російської агресії в довгостроковій перспективі".

Деталі

Крім цього, Остін подякував міністру оборони України Олексію Резнікову за персональну участь на зустрічі у форматі "Рамштайн". Він відзначив лідерство свого українського колеги, яке "відображає рішучість вашого народу".

Міністр оборони підкреслив, що партнери підтримуватимуть Київ у довгостроковій перспективі, про що свідчать пакети військової допомоги, які надаються. Він нагадав, що минулого тижня Сполучені Штати оголосили нову безпекову допомогу вартістю понад 2 мільярди доларів, а у вівторок, 13 червня, американський президент Джо Байден дозволив 40-е виведення обладнання зі складів США.

"Цей пакет вартістю 325 мільйонів доларів включає боєприпаси для українських NASAMS і HIMARS, додаткові бойові машини Bradley та ударні бронетранспортери, а також багато танкової зброї та інших критичних засобів", - додав Остін.

Він також згадав про російський ракетний обстріл міста Кривий Ріг, унаслідок якого пошкоджено житловий будинок, загинули і отримали поранення цивільні. Міністр зазначив: "Це ще одне нагадування про руйнівні наслідки війни для мирного населення України. Але народ України продовжує надихати нас своєю мужністю та стійкістю, а Україна продовжує боротися за звільнення своєї суверенної території від російської окупації".

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін, відкриваючи 13-е засідання Контактної групи з питань оборони України (зустріч у форматі "Рамштайн"), заявив, що країни-союзники обговорять забезпечення України засобами ППО, підготовку українських пілотів на сучасних західних винищувачах, а також довгострокову підтримку країни у захисті від майбутніх атак рф.

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