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Украина сегодня имеет хорошие позиции для решения будущих вызовов - Остин

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. На сегодня Украина имеет хорошие позиции для решения будущих вызовов, а международные партнеры продолжат обеспечивать Киев возможностями, чтобы помочь стране достичь успеха на поле боя. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия 13-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (встреча в формате "Рамштайн"), передает корреспондент УНН.

Украина сегодня имеет хорошие позиции для решения будущих вызовов - Остин

Цитата

"Сегодня Украина имеет хорошие позиции для решения будущих вызовов. Соединенные Штаты гордятся тем, что стоят рядом с около 50 странами доброй воли, чтобы предоставить Украине обучение и оборудование для помощи в достижении успеха на поле боя. На протяжении всей жестокой войны по выбору Кремля украинские войска продемонстрировали выдающуюся храбрость и мастерство", - подчеркнул Остин.

Он добавил: "Украинская борьба – это марафон, а не спринт. Поэтому мы будем продолжать обеспечивать Украину неотложными возможностями, которые ей нужны, чтобы выдержать этот момент, а также предоставлять то, что ей нужно, чтобы обезопасить себя от российской агрессии в долгосрочной перспективе".

Детали

Кроме этого, Остин поблагодарил министра обороны Украины Алексея Резникова за персональное участие на встрече в формате "Рамштайн". Он отметил лидерство своего украинского коллеги, которое "отражает решимость вашего народа".

Министр обороны подчеркнул, что партнеры будут поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, о чем свидетельствуют предоставляемые пакеты военной помощи. Он напомнил, что на прошлой неделе Соединенные Штаты объявили новую помощь по безопасности стоимостью более 2 миллиардов долларов, а во вторник, 13 июня, американский президент Джо Байден разрешил 40-й вывод оборудования со складов США.

"Этот пакет стоимостью 325 миллионов долларов включает боеприпасы для украинских NASAMS и HIMARS, дополнительные боевые машины Bradley и ударные бронетранспортеры, а также много танкового оружия и других критических средств", - добавил Остин.

Он также упомянул о российском ракетном обстреле города Кривой Рог, в результате которого был поврежден жилой дом, погибли и получили ранения гражданские лица. Министр отметил: "Это еще одно напоминание о разрушительных последствиях войны для мирного населения Украины. Но народ Украины продолжает вдохновлять нас своим мужеством и стойкостью, а Украина продолжает бороться за освобождение своей суверенной территории от российской оккупации".

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин, открывая 13-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (встреча в формате "Рамштайн"), заявил, что страны-союзники обсудят обеспечение Украины средствами ПВО, подготовку украинских пилотов на современных западных истребителях, а также долгосрочную поддержку страны в защите от будущих атак рф.

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