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Україна швидко та ефективно втілює уроки НАТО – командувач сил альянсу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. У результаті вивчення війни в Україні в НАТО виносять висновки щодо нових та старих уроків ведення бойових дій. Про це заявив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО генерал Сухопутних сил США Кріс Каволі під час отримання нагороди від Центру аналізу європейської політики (CEPA), який нагородив його 2023 Transatlantic Leadership Award, пише Голос Америки, передає УНН.

Деталі 

За словами Кріса Каволі, НАТО ділиться цими уроками із українськими колегами, які їх успішно та швидко адаптують.

Серед старих уроків – конкуренція військового виробництва має значення, а от новіші уроки – дрони стали новим, недорогим і ефективним способом додати третій вимір до воєнних операцій. Інші ж уроки отримують своє підтвердження, як то поєднання розвідданих із проведенням операцій.

Коментуючи нові та старі уроки, Кріс Каволі підкреслює – індустріальний компонент і ресурси мають значення, особливо після кількох місяців війни.

“Ми також перевіряємо багато речей, як, наприклад, пов’язати розвідку з [воєнними - ред.] операціями. Ми намагаємось ділитись цим з українськими колегами. І вони дуже швидко адаптують це, що приносить їм успіх”, - сказав Каволі.

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Він також наголошує на суттєвій ролі дронів у війні, що він відносить до “нових уроків”: “Дрони, а також безпілотники показали себе надзвичайно ефективно як дуже недорогий спосіб додати третій вимір. Це потребує лише незначної підтримки, навчання та має значні результати на полі бою”.

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО підкреслює, що на додаток до руйнівного ефекту, дрон має ефект паралітичної дії, викликаючи у людей відчуття незахищеності. Він також наголошує на важливості поєднання даних розвідки із проведенням воєнних операцій.

“Ми також перевіряємо багато речей, як, наприклад, пов’язати розвідку з [воєнними] операціями. Ми намагаємось ділитись цим з українськими колегами. І вони дуже швидко адаптують це, що приносить їм успіх”, – наголосив головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО. Він також підкреслив, що об’єднані збройні сили НАТО мають постійні контакти з українськими військовими: “Ми безпосередньо навчаємо їх в місцях по всій Європі, так само як і багато наших союзників, хоч більшість цих навчань проходить в рамках місії військової допомоги ЄС”.

Доповнення

Коментуючи питання про роль цивільних лідерів у війні, головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО наголосив, що в момент війни українські цивільні лідери спромоглися підтримати українців, стимулювати їхнє почуття гордості та непохитності.

“Якщо ми подивимося на Альянс, на те, як цивільні лідери виступили, стояли разом, були сміливими та приймали важливі рішення – це все складається разом, [демонструє - редю] що цивільне керівництво є ключовим у всьому цьому”, – говорить Кріс Каволі.

За словами Каволі, перемоги на полі бою можливі без подібних характеристик цивільного керівництва, але без політичного лідерства не вдасться досягнути бажаного політичного результату.

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