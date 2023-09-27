Украина быстро и эффективно воплощает уроки НАТО - командующий сил альянса

Детали

По словам Криса Каволи, НАТО делится этими уроками с украинскими коллегами, которые их успешно и быстро адаптируют.

Среди старых уроков – конкуренция военного производства имеет значение, а вот более новые уроки – дроны стали новым, недорогим и эффективным способом добавить третье измерение к военным операциям. Другие же уроки получают свое подтверждение, как сочетание разведданных с проведением операций.

Комментируя новые и старые уроки, Крис Каволи подчеркивает – индустриальный компонент и ресурсы имеют значение, особенно после нескольких месяцев войны.

“Мы также проверяем многие вещи, как, например, связать разведку с [военными - ред. Мы стараемся делиться этим с украинскими коллегами. И они очень быстро адаптируют это, что приносит им успех”, - сказал Каволи.

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Он также отмечает существенную роль дронов в войне, что он относит к “новым урокам”: “Дроны, а также беспилотники показали себя чрезвычайно эффективно как очень недорогой способ добавить третье измерение. Это требует лишь незначительной поддержки, обучения и имеет значительные результаты на поле боя”.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО’подчеркивает, что в дополнение к разрушительному эффекту, дрон имеет эффект паралитического действия, вызывая у людей чувство незащищенности. Он также подчеркивает важность сочетания данных разведки с проведением военных операций.

“Мы также проверяем многие вещи, как, например, связать разведку с [военными] операциями. Мы стараемся делиться этим с украинскими коллегами. И они очень быстро адаптируют это, что приносит им успех”, – отметил главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО. Он также подчеркнул, что объединенные вооруженные силы НАТО имеют постоянные контакты с украинскими военными: “Мы непосредственно обучаем их в местах по всей Европе, так же как и многие наши союзники, хотя большинство этих учений проходит в рамках миссии военной помощи ЕС”.

Дополнение

Комментируя вопрос о роли гражданских лидеров в войне, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО подчеркнул, что в момент войны украинские гражданские лидеры смогли поддержать украинцев, стимулировать их чувство гордости и непоколебимости.

“Если мы посмотрим на Альянс, на то, как гражданские лидеры выступили, стояли вместе, были смелыми и принимали важные решения – это все складывается вместе, [демонстрирует - редю] что гражданское руководство является ключевым во всем этом”, – говорит Крис Каволи.

По словам Каволи, победы на поле боя возможны без подобных характеристик гражданского руководства, но без политического лидерства не удастся достичь желаемого политического результата.

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