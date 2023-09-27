Украина быстро и эффективно воплощает уроки НАТО - командующий сил альянса

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. В результате изучения войны в Украине в НАТО выносят выводы относительно новых и старых уроков ведения боевых действий. Об этом заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО генерал Сухопутных сил США Крис Каволи во время получения награды от Центра анализа европейской политики (CEPA), который наградил его 2023 Transatlantic Leadership Award, пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали 

По словам Криса Каволи, НАТО делится этими уроками с украинскими коллегами, которые их успешно и быстро адаптируют.

Среди старых уроков – конкуренция военного производства имеет значение, а вот более новые уроки – дроны стали новым, недорогим и эффективным способом добавить третье измерение к военным операциям. Другие же уроки получают свое подтверждение, как сочетание разведданных с проведением операций.

Комментируя новые и старые уроки, Крис Каволи подчеркивает – индустриальный компонент и ресурсы имеют значение, особенно после нескольких месяцев войны.

“Мы также проверяем многие вещи, как, например, связать разведку с [военными - ред. Мы стараемся делиться этим с украинскими коллегами. И они очень быстро адаптируют это, что приносит им успех”, - сказал Каволи.

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Он также отмечает существенную роль дронов в войне, что он относит к “новым урокам”: “Дроны, а также беспилотники показали себя чрезвычайно эффективно как очень недорогой способ добавить третье измерение. Это требует лишь незначительной поддержки, обучения и имеет значительные результаты на поле боя”.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО’подчеркивает, что в дополнение к разрушительному эффекту, дрон имеет эффект паралитического действия, вызывая у людей чувство незащищенности. Он также подчеркивает важность сочетания данных разведки с проведением военных операций.

“Мы также проверяем многие вещи, как, например, связать разведку с [военными] операциями. Мы стараемся делиться этим с украинскими коллегами. И они очень быстро адаптируют это, что приносит им успех”, – отметил главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО. Он также подчеркнул, что объединенные вооруженные силы НАТО имеют постоянные контакты с украинскими военными: “Мы непосредственно обучаем их в местах по всей Европе, так же как и многие наши союзники, хотя большинство этих учений проходит в рамках миссии военной помощи ЕС”.

Дополнение

Комментируя вопрос о роли гражданских лидеров в войне, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО подчеркнул, что в момент войны украинские гражданские лидеры смогли поддержать украинцев, стимулировать их чувство гордости и непоколебимости.

“Если мы посмотрим на Альянс, на то, как гражданские лидеры выступили, стояли вместе, были смелыми и принимали важные решения – это все складывается вместе, [демонстрирует - редю] что гражданское руководство является ключевым во всем этом”, – говорит Крис Каволи.

По словам Каволи, победы на поле боя возможны без подобных характеристик гражданского руководства, но без политического лидерства не удастся достичь желаемого политического результата.

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