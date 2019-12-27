Україна ще більше скоротила добовий відбір газу з ПСГ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 грудня зменшився до 19,243 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Водночас, 25 грудня з ПСГ України відібрано 41,70 млн куб. м. Раніше відбір становив 43 млн куб. м.
При цьому в даних за 25 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 4,50 млн куб. м, з Угорщини - 5,80 млн куб. м, з Польщі - 2,37 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 62%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз знизить ціни на газ для населення у грудні до 4277 грн за тис. куб. м.