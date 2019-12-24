Добовий відбір газу з ПСГ України впав до 43 млн куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 22 грудня зменшився до 19,372 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Водночас, 22 грудня з ПСГ України було відібрано 43,16 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 22 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 4,53 млн куб. м, з Угорщини - 8,85 млн куб. м, з Польщі - 1,06 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 62%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз знизить ціни на газ для населення у грудні до 4277 грн за тис. куб. м.