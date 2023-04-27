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Україна продовжуватиме тиснути на росію для продовження роботи “зернового коридора” без обмежень – Шмигаль

Україна продовжуватиме тиснути на росію для продовження роботи “зернового коридора” без обмежень – Шмигаль

Київ • УНН

 • 450671 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Україна закликає партнерів приєднатися та створювати тиск на росію для продовження роботи “зернового коридора” без обмежень, заявив на прес-конференції у Римі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

“Ми чекаємо підтримки від усіх партнерів – створити відповідний тиск для того, щоб росія без жодних обмежень продовжила роботу “зернового коридора”, і зараз не створювала відповідного блокування у вивезенні українського зерна. Зараз це, на жаль, відбувається.

Звісно, я просив і керівництво Італії і Святий престол допомогти Україні продовжити без обмежень роботу “зернового коридора” – звільнити експорт українського зерна від тих обмежень, які навмисно створює росія”, – наголосив прем’єр-міністр.

Доповнення

Військово-Морські Сили ЗСУ повідомили, що росіяни знову призупинили роботу Чорноморського “зернового коридора”.

До цього, 17 квітня росія вдруге заблокувала інспекції суден в Босфорі. З 10 квітня російська сторона у СКЦ в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи суда з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам ініціативи та неприйнятно для України.

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