Україна продовжуватиме тиснути на росію для продовження роботи “зернового коридора” без обмежень – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Україна закликає партнерів приєднатися та створювати тиск на росію для продовження роботи “зернового коридора” без обмежень, заявив на прес-конференції у Римі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
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“Ми чекаємо підтримки від усіх партнерів – створити відповідний тиск для того, щоб росія без жодних обмежень продовжила роботу “зернового коридора”, і зараз не створювала відповідного блокування у вивезенні українського зерна. Зараз це, на жаль, відбувається.
Звісно, я просив і керівництво Італії і Святий престол допомогти Україні продовжити без обмежень роботу “зернового коридора” – звільнити експорт українського зерна від тих обмежень, які навмисно створює росія”, – наголосив прем’єр-міністр.
Доповнення
Військово-Морські Сили ЗСУ повідомили, що росіяни знову призупинили роботу Чорноморського “зернового коридора”.
До цього, 17 квітня росія вдруге заблокувала інспекції суден в Босфорі. З 10 квітня російська сторона у СКЦ в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи суда з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам ініціативи та неприйнятно для України.