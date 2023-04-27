Украина будет продолжать давить на россию для продолжения работы "зернового коридора" без ограничений - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украина призывает партнеров присоединиться и создавать давление на россию для продолжения работы “зернового коридора” без ограничений, заявил на пресс-конференции в Риме премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
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“Мы ждем поддержки от всех партнеров – создать соответствующее давление для того, чтобы россия без всяких ограничений продолжила работу “зернового коридора”, и сейчас не создавала соответствующего блокирования в вывозе украинского зерна. Сейчас это, к сожалению, происходит.
Конечно, я просил и руководство Италии и Святой престол помочь Украине продолжить без ограничений работу “зернового коридора” – освободить экспорт украинского зерна от тех ограничений, которые намеренно создает россия”, – подчеркнул премьер-министр.
Дополнение
Военно-Морские Силы ВСУ сообщили, что россияне снова приостановили работу Черноморского “зернового коридора”.
До этого, 17 апреля россия во второй раз заблокировала инспекции судов в Босфоре. С 10 апреля российская сторона в СКЦ в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана. Вместо этого россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям инициативы и неприемлемо для Украины.