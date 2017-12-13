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Україна повинна видобувати до 70 млрд кубометрів газу - Насалик

Україна повинна видобувати до 70 млрд кубометрів газу - Насалик

Київ • УНН

 • 12743 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна повинна видобувати 70 мільярдів кубометрів газу. Про це у коментарі журналістам по завершенню засідання уряду заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.

За його словами, запаси газу в Україні становлять близько 1 трильйону кубометрів. Міністр констатував, що наразі в Україні видобуток “блакитного палива становить близько 2% (від запасів — ред.), тоді як в Норвегії цей показник сягає 12%”.

“Україна повинна видобувати до 70 мільярдів кубометрів газу”, — резюмував І.Насалик.

Він також додав, що Україна з часом може відмовитися від імпорту газу.

Як повідомляв УНН, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 11 грудня зменшився до 15,609 млрд куб.

Українські Національні Новини

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