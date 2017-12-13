Україна повинна видобувати до 70 млрд кубометрів газу - Насалик

За його словами, запаси газу в Україні становлять близько 1 трильйону кубометрів. Міністр констатував, що наразі в Україні видобуток “блакитного палива становить близько 2% (від запасів — ред.), тоді як в Норвегії цей показник сягає 12%”.

“Україна повинна видобувати до 70 мільярдів кубометрів газу”, — резюмував І.Насалик.

Він також додав, що Україна з часом може відмовитися від імпорту газу.

Як повідомляв УНН, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 11 грудня зменшився до 15,609 млрд куб.