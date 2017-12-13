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Украина должна добывать до 70 млрд кубометров газа - Насалик

Украина должна добывать до 70 млрд кубометров газа - Насалик

Киев  •  УНН

 • 12743 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украина должна добывать 70 миллиардов кубометров газа. Об этом в комментарии журналистам после завершения заседания правительства заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.

По его словам, запасы газа в Украине составляют около 1 триллиона кубометров. Министр констатировал, что сейчас в Украине добыча "голубого топлива составляет около 2% (от запасов - ред.), тогда как в Норвегии этот показатель достигает 12%".

"Украина должна добывать до 70 млрд кубометров газа", - резюмировал И.Насалик.

Он также добавил, что Украина со временем может отказаться от импорта газа.

Как сообщал УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 11 декабря уменьшился до 15,609 млрд куб.

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