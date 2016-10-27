Україна поверне тимчасово окуповані території – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Україна обов’язково поверне тимчасово окуповані території. Про сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко, виступаючи в Національному університеті "Острозька академія" на Рівненщині, передає УНН.
"Я не можу погодитися з фразою, що ми втратили території. Не втратили ми їх. Вони є тимчасово окуповані. І ми їх точно повернемо під український суверенітет і український прапор", - сказав він.
Президент також наголосив, що Україна "переможе в цій війні".