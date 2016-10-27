Украина вернет временно оккупированные территории - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Украина обязательно вернет временно оккупированные территории. Об этом сегодня сказал Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Национальном университете "Острожская академия" на Ровенщине, передает УНН.
"Я не могу согласиться с фразой, что мы потеряли территории. Не утратили мы их. Они временно оккупированы. И мы их точно вернем под украинский суверенитет и украинский флаг", - сказал он.
Президент также отметил, что Украина "победит в этой войне".