Україна подала заявку на проведення Євробаскету-2025 – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Україна подала заявку на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу, який пройде в 2025 році. ФБУ вже направила відповідний пакет документів ФІБА. Про це стало відомо ресурсу "basket.com.ua", передає УНН.
Деталі
Про інших претендентів на проведення європейського турніру інформація відсутня.
Варто зазначити, що Україна отримала право прийняти чоловічий Євробаскету в 2015 році, проте в зв’язку з нестабільною ситуацією в країні, провести європейську першість не змогла.
Зауважимо, раніше ФБУ подавала заявку на проведення жіночого чемпіонату Європи-2021, господинями якого стали Іспанія та Франція.
Доповнення
Чоловіча збірна України кваліфікувалася на Євробаскет-2022 і в листопаді стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2023.
Контекст
Збірна України отримала суперників по відбору на ЧС-2023.