Баскетбол: збірна України отримала суперників по відбору на ЧС-2023
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Відбулося жеребкування кваліфікаційних турнірів з баскетболу до чемпіонату світу 2023 року, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації баскетболу України.
Деталі
У групі G на першому груповому етапі кваліфікації українська команда гратиме проти Грузії, Північної Македонії та Іспанії. В другий груповий етап пройдуть три команди.
Повні склади груп відбіркового циклу:
Група A:
Сербія, Бельгія, Словаччина, Латвія
Група B:
Білорусь, Велика Британія, Греція, Туреччина
Група C:
Хорватія, Швеція, Фінляндія, Словенія
Група D:
Ізраїль, Німеччина, Естонія, Польща
Група E:
Франція, Португалія, Угорщина, Чорногорія
Група F:
Боснія і Герцеговина, Литва, Болгарія, Чехія
Група G:
Грузія, Північна Македонія, Іспанія, Україна
Група H:
Росія, Нідерланди, Ісландія, Італія.
Доповнення
Відбіркові матчі першого групового етапу відбудуться 20-30 листопада 2021 року, 21 лютого – 1 березня 2022 року та 27 червня – 5 липня 2022 року.