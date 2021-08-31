Баскетбол: збірна України отримала суперників по відбору на ЧС-2023

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Відбулося жеребкування кваліфікаційних турнірів з баскетболу до чемпіонату світу 2023 року, інформує УНН з посиланням на сайт Федерації баскетболу України.

Деталі

У групі G на першому груповому етапі кваліфікації українська команда гратиме проти Грузії, Північної Македонії та Іспанії. В другий груповий етап пройдуть три команди.

Повні склади груп відбіркового циклу:

Група A:

Сербія, Бельгія, Словаччина, Латвія

Група B:

Білорусь, Велика Британія, Греція, Туреччина 

Група C:

Хорватія, Швеція, Фінляндія, Словенія

Група D:

Ізраїль, Німеччина, Естонія, Польща 

Група E:

Франція, Португалія, Угорщина, Чорногорія

Група F:

Боснія і Герцеговина, Литва, Болгарія, Чехія 

Група G:

Грузія, Північна Македонія, Іспанія, Україна 

Група H:

Росія, Нідерланди, Ісландія, Італія.

Доповнення

Відбіркові матчі першого групового етапу відбудуться 20-30 листопада 2021 року, 21 лютого – 1 березня 2022 року та 27 червня – 5 липня 2022 року.

 

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