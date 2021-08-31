Баскетбол: сборная Украины получила соперников по отбору на ЧМ-2023
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Состоялась жеребьевка квалификационных турниров по баскетболу к чемпионату мира 2023, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерации баскетбола Украины.
Детали
В группе G на первом групповом этапе квалификации украинская команда будет играть против Грузии, Северной Македонии и Испании. Во второй групповой этап пройдут три команды.
Полные составы групп отборочного цикла:
Группа A:
Сербия, Бельгия, Словакия, Латвия
Группа B:
Беларусь, Великобритания, Греция, Турция
Группа C:
Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения
Группа D
Израиль, Германия, Эстония, Польша
Группа E:
Франция, Португалия, Венгрия, Черногория
Группа F:
Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия
Группа G:
Грузия, Северная Македония, Испания, Украина
Группа H:
Россия, Нидерланды, Исландия, Италия.
дополнение
Отборочные матчи первого группового этапа состоятся 20-30 ноября 2021, 21 февраля - 1 марта 2022 и 27 июня - 5 июля 2022.