Баскетбол: сборная Украины получила соперников по отбору на ЧМ-2023

Детали

В группе G на первом групповом этапе квалификации украинская команда будет играть против Грузии, Северной Македонии и Испании. Во второй групповой этап пройдут три команды.

Полные составы групп отборочного цикла:

Группа A:

Сербия, Бельгия, Словакия, Латвия

Группа B:

Беларусь, Великобритания, Греция, Турция

Группа C:

Хорватия, Швеция, Финляндия, Словения

Группа D

Израиль, Германия, Эстония, Польша

Группа E:

Франция, Португалия, Венгрия, Черногория

Группа F:

Босния и Герцеговина, Литва, Болгария, Чехия

Группа G:

Грузия, Северная Македония, Испания, Украина

Группа H:

Россия, Нидерланды, Исландия, Италия.

дополнение

Отборочные матчи первого группового этапа состоятся 20-30 ноября 2021, 21 февраля - 1 марта 2022 и 27 июня - 5 июля 2022.